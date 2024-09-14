استاد الإسكندرية يستضيف بطولة الشركات الـ 57 لألعاب القوى
شهد استاد الاسكندرية الرياضي الدولي، انطلاق بطولة الجمهورية للشركات الـ ٥٧ فى ألعاب القوى، وجاء عدد الشركات المشاركة ٣٤ شركة.
بطولة الجمهورية للشركات
وتنوعت المسابقات في اختراق الضاحية والانطلاق من استاد الإسكندرية والجري حول الاستاد من الخارج والنهاية داخل مضمار الاستاد.
كما أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية الرياضى مسابقة اختراق الضاحية ومسابقات ألعاب القوى، وسط مشاركة كبيرة من الشركات المتسابقه وجمهور تلك الشركات.
وترجع أهمية البطولة إلى التنافس بين الشركات وخلق روح المشاركة والتنافس بينهم والترويح عن العمال وخلق روح التجديد والخروج من ضغط العمل.
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