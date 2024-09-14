محافظ المنيا: إجراء 14 ألف عملية جراحية مجانية

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إجراء 14 ألفا و579 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، للقضاء على قوائم الانتظار والتي أطلقها رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.



وكيل وزارة الصحة بالمنيا

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة، وإن المبادرة نفذت 14 ألفا و579 عملية جراحية مجانية منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية أغسطس 2024 بمختلف التخصصات.

الصحة بالمنيا

ومن بين هذه العمليات: 8539 جراحة عيون، و1072 مخ وأعصاب، و760 عملية جراحة أورام و3345 قسطرة قلبية، و195 عملية أوعية دموية وقسطرة طرفية، و208 قلب مفتوح، و400 جراحة عظام، و47 قسطرة بالمخ، و13 زراعة قوقعة.

