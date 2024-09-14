السبت 14 سبتمبر 2024
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محافظات

إقبال متوسط على شراء المستلزمات المدرسية فى الإسكندرية

إقبال متوسط على شراء
إقبال متوسط على شراء المستلزمات المدرسية فى الإسكندرية

 شهدت بعض الأسواق ومعارض أهلا مدارس بمحافظة الإسكندرية اليوم، إقبالا متوسطا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم المدرسة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد واستعداد الأسر المصرية فى كافة ربوع الوطن، لشراء الأدوات والمستلزمات والشنط المدرسية المناسبة لجميع مراحل التعليم المختلفة لأبنائهم، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر المقبل، وفي المدارس الحكومية يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.

 

 وقال أحمد سليمان بائع بسوق المنشية، إن جميع التجار والباعة بالأسواق استعدوا قبل أيام الدراسة  قبل شهرين ووضع مختلف المنتجات والمعروضات من الأدوات والشنط المدرسية، مضيفا أن الأسعار هذا العام لا تختلف عن العام الماضي فى الأسعار، وهناك إقبال من المواطنين لشراء احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية. 

 

 وأضاف سليمان، أن هناك الكثير من الأسر تعمل على صيانة المستلزمات المدرسية من الشنط وغيره لعدم قدرتها على الشراء مرة أخرى وتكتفى بشراء الاحتياجات القليلة من الأدوات المدرسية مشيرا إلى أن مع اقتراب ايام العام الدراسي الجديد يشهد إقبالا وزحام المواطنين. 

وأكد سليمان أن الأسعار فى متناول الأسر لشراء احتياجاتهم الأساسية  فى الأسواق مع افتتاح الكثير من المعارض الأخرى لتوفير كافة الدعم للطلاب، وتسهيل من مهام المواطنين، قبل انطلاق العام الدراسي. 

 

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إنطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد الاسكندرية تعليم

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