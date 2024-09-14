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بيطري المنيا: تقديم 1386 خدمة خلال 3 قوافل وقائية إرشادية

قوافل بيطرية علاجية
قوافل بيطرية علاجية

 نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 3 قوافل بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بقرى ( حلوة مطاي، والكوم الأحمر سمالوط، وبنى عامر العدوة) خلال يومي الأربعاء والخميس 11 و12 سبتمبر الجارى. 

بيطري المنيا: تقديم 1386 خدمة خلال 3 قوافل بيطرية مجانية وقائية إرشادية

 يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمُربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

 

مديرية الطب البيطري بالمنيا

 قال الدكتور محمد السيد بشار مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا إن القوافل قدمت التوعية الإرشادية للمواطنين من خلال اللقاءات الإرشادية الجماعية والوقاية من خلال فرق التحصين حيث تم تقديم الخدمة البيطرية لعدد (1386 حالة)، مشيرًا إلى أن القافلة شملت ( تجريع ضد الطفيليات الداخلية، ورش ضد الطفيليات الخارجية، وفحص باستخدام جهاز السونار، تلقيح اصطناعي، إجراء عمليات جراحية، تحصين)، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار مدير المديرية إلى تدريب عدد من الطلبة وحديثي التخرج من كليات الطب البيطري، فى إطار جهود الحفاظ على صحة الإنسان والثروة الحيوانية بالمحافظة.

 

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