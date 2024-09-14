مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي، وذلك بعد اعتماد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لضوابط العمرة للموسم الحالي.

أسعار تذاكر طيران عمرة المولد النبوي



وأوضحت الشركة في إخطارها المرسل إلى شركات السياحة، أن أسعار تذاكر طيران العمرة تبدأ من 11 ألف جنيه لخطي السفر «القاهرة/ جدة/ القاهرة» و«القاهرة/ الطائف/ القاهرة» وتصل إلى 11500 جنيه لخط «القاهرة جدة – الطائف / القاهرة».



وأوضحت الشركة أن أسعار تذكر السفر لخط «القاهرة/ جدة – المدينة المنورة / القاهرة» تصل الي 11500 جنيه، وتصل إلى 12 ألف جنيه لتذاكر سفر « القاهرة /الطائف – المدينة المنورة/ القاهرة»، فيما تصل أسعار التذاكر إلى 13000 جنيه لخط «القاهرة/ المدينة المنورة – جدة / القاهرة»، وخط «القاهرة/ المدينة المنورة – الطائف /القاهرة»، وخط القاهرة / المدينة المنورة /القاهرة».

موعد نهاية العمل بأسعار عمرة المولد النبوي



وأوضحت الشركة أن الأسعار الحالية صالحة حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل على أن يتم النظر في الأسعار مرة أخرى سواء بالإبقاء عليها أو تحديثها.

اعتماد ضوابط العمرة للموسم الحالي

يذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم الحالي، والتي أعدتها اللجنة العليا للعمرة والحج، وشملت القواعد المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، ومعايير إقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وضرورة توافر 2 مُشرفين للسياحة الدينية من الشركة.

