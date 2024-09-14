السبت 14 سبتمبر 2024
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محافظات

إزالة 159 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

محافظ المنيا: إزالة
محافظ المنيا: إزالة 159 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن إزالة 159 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، بالتنسيق مع الجهات الأمنية على مدار الأسبوع الماضي. 

 إزالة 159 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في 5 مراكز

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية.

الوحدة المحلية لبنى مزار 

 

تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها على مدار الأسبوع الماضي، ففي مركز بنى مزار، أوقفت وأزالت الوحدة المحلية 108 حالات تعد على أرض خارج الحيز العمراني والبناء على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة وأراض تابعة للإرشاد الزراعي، وأراض تابعة للوحدة المحلية وحماية النيل شملت قرى (الحسينية – أشروبة - شلقام – الجندية - بنى صامت – صندفا – بنى على – أبو جرج – السلام الجديدة ) وأحياء المدينة، وذلك بالتعاون مع جهات الولاية وتمت الإزالة الفورية والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 31 تعد حالة في مركز مطاي

كما واصلت الوحدات المحلية جهودها فى رفع الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في مراكز (المنيا – أبو قرقاص – مطاي - سمالوط )، حيث تم إيقاف وإزالة و51 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبناء مخالف، منها إزالة 31 حالة في مركز مطاي بناء مخالف وتعد بالبناء على الأراضي الزراعية شملت قرى (بردنوها – حلوة - قطاع أبو عزيز - أبوان ) وأحياء المدينة وتم التحفظ على معدات البناء، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص 6 حالات تعد على أرض زراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف داخل وخارج الحيز العمراني وشوارع أحياء المدينة وقرية (نزلة أسمنت)، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا 8 حالات تعد على الأرض الزراعية بالبناء في قريتي ( طوخ الخيل – بنى أحمد الغربية )، وفى مركز سمالوط تم إزالة 6 حالات تعد على أرض زراعية وأملاك دولة بقريتي ( الحتاحتة – إطسا المحطة ) وداخل الأحياء وتم إزالة التعديات المخالفة بشكل فوري تحقيقًا للصالح العام واتخاذ الإجراءات القانونية.

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