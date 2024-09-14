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محافظات

الأمن يكشف لغز مقتل شاب في الزراعات بقنا

مديرية أمن قنا
مديرية أمن قنا

 كشفت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، غموض واقعة العثور على جثة شاب لقى مصرعه، بطلقات نارية بسبب خصومة ثأرية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

 كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطار مفاده العثور على جثة شاب بجوار بنزيمة على طريق قنا ـ نجع حمادي الزراعي أمام نجع عرب الصبحة بقرية المراشدة بمركز الوقف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة"خ.م.ن"، في الأربعينيات من عمره، بها طلقات نارية بجوار بنزيمة على طريق قنا، بنجع حمادي الزراعي أمام نجع عرب الصبحة بقرية المراشدة بمركز الوقف، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

 

تحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيقات في الواقعة.

 

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