السبت 14 سبتمبر 2024
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محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

إسعاف
إسعاف

 أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الدائري المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بالمنيا

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الدائري، أمام قرية أبو جرج التابعة إداريا لمركز بني مزار.

 

قرية أبو جرج التابعة إداريا لمركز بني مزار

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص وهم تيم إبراهيم، 12 سنة، عمر رأفت، 13 سنة، عمر ياسين، 16 سنة، علي حسن، 15 سنة، مقيمين بمركز بني مزار.

 

مستشفى التكامل بالشيخ فضل

 تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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