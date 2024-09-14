تحرير 130 محضرا خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن تحرير 130محضرًا تموينيًا بمراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة نظمتها مديرية التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين.

تموين المنيا، يحرر 130 محضرًا خلال حملات على المخابز والأسواق

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقًا للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

وكيل وزارة التموين بالمنيا

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير130محضرًا، ففي مجال المخابز البلدية تم تحرير116محضرًا متنوعًا ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- تصرف وتجميع دقيق بلدى مدعم - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات - عدم وجود شهادة صحية ).

وفى مجال الأسواق، تم تحرير 14محضرًا ما بين ( عدم الإعلان عن الأسعار - بيع منتجات مجهولة المصدر - تجار تموينيين )، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.