السبت 14 سبتمبر 2024
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ضبط سيدة أنهت حياة نجلتها بالمنوفية والسبب لا يصدق

ضبط سيدة أنهت حياة
ضبط سيدة أنهت حياة نجلتها

ألقت مباحث مركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية القبض على سيدة قامت بضرب نجلتها حتى الموت بقرية زوير التابعة لدائرة المركز، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال المستشفى الجامعى بمدينة شبين الكوم، الطفلة م.س 9 سنوات، طالبة بالصف الثالث الإبتدائى جثة هامدة وقالت أسرتها إن الوفاة طبيعية، وبفحص الجثة تبين وجود خدوش حول الرقبة وتم إبلاغ الشرطة.

قوة من الشرطة تتوجه للمستشفى

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شبين الكوم برئاسة المقدم محمد مغربى وتحت إشراف اللواء محمد خير مدير المباحث، وتم التحفظ على الأم البالغة من العمر 40 عامًا، ربة منزل.

الأم تعترف بالتفاصيل

وبمناقشة الأم اعترفت بقيامها بخنق الطفلة لعدم استجابتها للنزول وشراء وجبة الإفطار وأنها لقيت مصرعها دون قصد منها، مؤكدة على أنها كانت تعنفها كثيرًا بسبب الدروس إلا أنها فى هذه المرة لقيت مصرعها.

 

تم إلقاء القبض على الأم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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