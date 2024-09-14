السبت 14 سبتمبر 2024
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عقارات

الإسكان تجهز لطرح أراضٍ وشقق بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج

المؤتمر الصحفي المنعقد
المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الإسكان، فيتو

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة تدرس طرح أراضٍ ووحدات سكنية للمصريين بالخارج ضمن مشروع بيت الوطن، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، أنه سيتم طرح أراضٍ للأفراد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تم حصر كافة القطع لطرحها في أقرب وقت ممكن.

وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بمدن الصعيد.

في مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط

وتطرح بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 37387 مترًا بسعر 2600 جنيه وأرض تجاري إداري بمساحة 1501 متر بسعر 3890 جنيهًا وأرض طبي بمساحة 3560 مترًا بسعر 2535 جنيهًا. 

وأعلنت وزارة الإسكان تفاصيل طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة، 14 محلًّا تجاريًّا وصيدليتين بالسوق التجارية بكل من مشروع ("جنة " / دار مصر"الأندلس" المرحلة الثانية) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الإثنين الموافق 16 /9 /2024.

ويتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية القاهرة الجديدة وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين.

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خريطة بأماكن الطرح الجديد لـ بيت الوطن للمصريين بالخارج

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