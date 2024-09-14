السبت 14 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

توضيح هام من الكهرباء حول اختلاف أسعار المحاسبة بالعدادات

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
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 تسبب إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أسعار الكيلو وات ساعة والمقدرة بـ 214.5 قرش بالعدادات الكودية الجديدة بالمنازل والعقارات المخالفة أو التي لم يصدر في حقها قرار نهائي بالتصالح أو الإزالة، في حالة من اللغط في الشارع المصري عن وجود اختلاف في أسعار المحاسبة بالعدادات مسبقة الدفع والعدادات الميكانيكية القديمة.

أسعار المحاسبة علي العدادات الكودية الجديدة  

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه سيتم محاسبة العدادات الكودية القانونية بسعر شرائح الكهرباء المطبقة علي العدادات القانونية الميكانيكية والعدادات مسبقة الدفع والمعلنة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

وأضاف الجاهز، أنه فيما يخص العدادات الكودية الجديدة والتي يتم تركيبها حاليا بالوحدات والعقارات المخالفة والعشوائية أو التي كانت تعمل بنظام الممارسة في توصيل التيار، فسيتم محاسبتها بتعريفة موحدة وثابتة بسعر 214.5 قرش كيلو وات ساعة وهي نفس  قيمة محاسبة سارقي التيار الكهربائي. 

 

شرائح الكهرباء الجديدة

وأوضح الجهاز، أن الأفكار المنتشرة لدى بعض المواطنين عن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التى تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية وهو أمر غير صحيح تمامًا.

وتابع الجهاز، أن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلي أو التجاري أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

 

وسائل اختبار سلامة العدادات 

وقال أنه يمكن للمواطنين التأكد من سلامة العدادات باختبار بسيط من خلال اتباع عدد من الإجراءات التالية

  • يتم غلق جميع مفاتيح الاضاءة بالمكان، وفصل جميع الأجهزة المنزلية.
  • يتم تسجيل قراءة العداد عند الفصل.
  • يتم تسجيل قراءة العداد بعد مرور 15 دقيقة من الفصل.
  • إذا كانت القراءة ثابتة فإن العداد سليم، أما إذا تغيرت القراءة فهذا مؤشر بوجود خلل ما بالعداد ينصح في هذه الحالة بالتوجه للشركة لتقديم طلب فحص العداد معمليًا وتركيب عداد بديل.

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