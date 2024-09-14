المادة بـ 300 جنيه، خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في تلقي التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 / 2024.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

وتقرر فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الثاني لمدة (خمسة عشر يومًا).

وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالى:

خطوات التقديم للتظلمات

- فتح باب التقدم للتظلمات لمدة خمسة عشر يومًا.

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- تم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا من خلال الرابط التالي:

‏ https://tazalom.emis.gov.eg

الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر.

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:

- فى حال تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.