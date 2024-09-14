لماذا فشلت صفقة انتقال أرون بوبيندزا لنادي الزمالك؟.. عمرو أدهم يكشف التفاصيل.. موقف القلعة البيضاء القانوني.. حبشي يؤكد تحذير اللاعب من القدوم لـ ميت عقبة

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بين جماهير نادي الزمالك بسبب آرون بوبيندزا، حيث تم الإعلان عن حسم الصفقة قبل أيام، لكن نادي رابيد بوخارست الروماني أعلن أمس الجمعة التعاقد مع آرون بوبيندزا بشكل رسمي.

الزمالك يكشف التفاصيل في صفقة بوبيندزا

وشرح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك موقف النادي من أرون بوبيندزا، خاصة وأنه كان مكلفًا بالتفاوض معه وذلك عبر حسابه الشخصي

وقال عمرو أدهم: "هناك كلام مرسل يتم تداوله ما بين من يؤكد صحة موقف النادي وما يؤكد ضعف موقف النادي في التفاوض، أصحاب الآراء لم تطلع على تفاصيل الموضوع وقد يجهلون كثيرا من الحقائق ".

وتابع: نادي الزمالك اتخذ كل الخطوات السليمة في التفاوض مع اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا

ومسارات التفاوض كانت كما يلي:

١-تم معرفة شروط اللاعب

٢- تم التفاوض على الشروط المالية وشروط إعادة البيع والمكافآت والحوافز

٣-بعد الوصول إلى الصيغة النهائية تم صياغة شروط الاتفاق التي تم الموافقة عليها من النادي واللاعب من حيث مدة التعاقد والقيم المالية والحوافز والمكافآت ونسبة إعادة البيع بما يجعل الاتفاق يحوي كل شروط التعاقد وتم إرسالها بتوقيع وختم النادي إلى اللاعب.

٤-تم توقيع اللاعب على شروط الاتفاق بما يفيد قبوله

٥-أشار الاتفاق إلى بدء النادي إجراءات استقدام اللاعب إلى القاهرة بعد موافقته، وتم حجز وإرسال تذاكر الطيران إلى اللاعب

٦-أشار الاتفاق إلى توقيع عقود العمل النهائية بعد اجتياز اللاعب الاختبارات الطبية المطلوبة

المسار هو المسار الطبيعي لأي تفاوض مع أي لاعب

حضور أي لاعب هو إعلان عن قبوله شروط الاتفاق والذي يليه إجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود.

لا يمكن استدعاء لاعب لإجراء الاختبارات الطبية دون وجود اتفاق بشروط محددة مقبولة من اللاعب والنادي، ولا يمكن أن يقوم النادي بتوقيع عقد عمل مع أي لاعب قبل التأكد من حالته الطبية

مجلس الإدارة يتشاور مع الفريق القانوني للنادي لتحديد الخطوات المقبلة بما يحفظ حقوق النادي.

الهدوء والحكمة وتوجيهات القانونيين في إدارة الأمور هي من ستمكن النادي من المحافظة على حقوقه.

لن يتم تداول أي أمور تخص هذا الموضوع إعلاميا حتى لا يتضرر النادي من أي تصريحات قد تؤثر على حقوق النادي أثناء التعامل مع هذا الموضوع.

محمد حبشي يشرح لماذا فشلت الصفقة

وأكد محمد حبشي وكيل اللاعبين والمكلف بالتفاوض مع اللاعب، أن الزمالك تسلم البطاقة الدولية للاعب، قائلًا: " آرون بوبيندزا فسخ تعاقده مع ناديه الأمريكي في شهر 8، وتم التواصل بيني وبينه لأنه كان يريد العودة للشرق الأوسط، وجلبت له عرضًا من السعودية ولكن لم يتم الأمر بسبب عدم اكتمال الاتفاقات المالية".

وأضاف: "بدأت أحدثه عن الزمالك وعن المشروع، وأن يتنازل عن جزء من راتبه الكبير في مقابل وجود مكافآت في عقده، ووافق على ذلك، والزمالك أرسل عرضًا للاعب، والأخير وقع، وهو عرض بصيغة اتفاقية لأننا وضعنا كل النقاط".

وشدد محمد حبشي: "اللاعب كان يتقاضى راتبًا 2 مليون أو 2 مليون ونصف دولار في الموسم في الأندية التي لعب بها، لكن أقنعناه بأن يحصل على 800 ألف دولار مع الزمالك ومكافآت تزيد قيمة تعاقده، بوبيندزا عندما اتفق مع الزمالك لم يوضح أنه مرتبط بوكيل آخر، والدليل أنه وقع على الاتفاقية بنفسه، كان الاتفاق بينه وبين الزمالك على الانضمام لمدة 3 سنوات، وزيادة 10% أو 20% سنوية".

وأختتم تصريحاته: "بعد التوقيع على العرض بدأنا في إجراءات وصوله إلى مصر، واتفقنا بعد توقيعه يوم الإثنين أن يحضر يوم الأحد التالي، ورتبنا كل الأمور، واللاعب كان في إجازة وقتها واختفى، وبدأت الأخبار يتم تسريبها بأنه انضم للزمالك، وبدأت ضغوطات على اللاعب، دخلت أطراف في الموضوع، بعض الناس أرسلوا للاعب أمور تخص قضايا ومشاكل على الزمالك، وأرسلها اللاعب لي، كانت أخبار تخص القضايا ضد النادي باللغة الفرنسية، وأنا فهمته الوضع وطمأنته".

الزمالك يشكو بـ بوبيندزا

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف النادي من الجابوني آرون بوبيندزا بعد الانتقال إلى رابيد بوخارست خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن إدارة الأبيض تستعد لشكوى بوبيندزا في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، خاصة وأن الزمالك يمتلك البطاقة الدولية للاعب.

البطاقة الدولية للجابوني آرون بوبيندزا

وواصل: نجهز في الوقت الحالي ملفا لتقديمه في فيفا لشكوى اللاعب وسنحفظ كافة حقوق النادي.

رابيد بوخارست الروماني يضم اللاعب

أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني، التعاقد بشكل رسمي مع الجابوني آرون بوبيندزا في صفقة انتقال حر.

وجاء تعاقد نادي رابيد بوخاريست الروماني مع الجابوني آرون بوبيندزا رغم إعلان الزمالك امتلاكه البطاقة الدولية للاعب.

وانتقل الجابوني أرون بوبيندزا، مهاجم نادي سينسيناتي الأمريكي السابق، إلى نادي رابيد بوخارست رغم اتفاقه مع الزمالك، وتسلم الأبيض البطاقة الدولية للاعب بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.

بوبيندزا

بوبيندزا - 28 عامًا - كان اتفق مع الزمالك قبل أيام إلى جانب قيامه بالتوقيع على اتفاقية للانتقال للقلعة البيضاء وهنا قامت إدارة النادي بالحصول على البطاقة الدولية للاعب.

وأعلن نادي الزمالك الجمعة الماضي الحصول على بطاقة اللاعب الدولية، كما جدّد النادي مرة أخرى الإعلان عن الحصول على البطاقة الدولية يوم الأحد الماضي.

وخاض الدولي الجابوني العديد من التجارب سواء في الملاعب العربية مثل العربي القطري والشباب السعودي، كما لعب مع نادي بوردو الفرنسي وهاتاي سبور التركي.

وتعتبر آخر تجربة للمحترف الجابوني في صفوف سينسيناتي الأمريكي، قبل أن يرحل في أغسطس 2024، ليصبح النادي الذي سينتقل له في صفقة انتقال حر.