مصر ترحب بقرار الأمم المتحدة استحداث منصب مبعوث خاص للمياه

رحبت مصر بقرار سكرتير عام الأمم المتحدة استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه والإعلان عن تولي ريتنو مرصودي وزيرة خارجية إندونيسيا هذا المنصب الأممي الرفيع مطلع شهر نوفمبر ٢٠٢٤.

كانت مصر قادت بالاشتراك مع ألمانيا تحركا موسعا علي مسار الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام ٢٠٢٣، ونجح هذا التحرك في حشد دعم ١٥١ دولة بهدف استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه، لدعم جهود الدول الأعضاء، بخاصة دول الندرة المائية، في مواجهة تحديات تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه، ويعد قرار سكرتير عام الأمم المتحدة باستحداث المنصب الأممي تتويجًا للجهود المصرية في تطوير العمل متعدد الأطراف لمواكبة التحديات المستحدثة.

وتتطلع مصر لتعزيز التعاون مع المبعوثة الأممية الجديدة لتحقيق أهداف اجندة ٢٠٣٠، في مواجهة الندرة المائية، وفي ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للإدارة الرشيدة للموارد المائية وتعزيز التعاون العابر للحدود وفقا لقواعد القانون الدولي.