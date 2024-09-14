السبت 14 سبتمبر 2024
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حوادث

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة متعفنة بالطالبية

النيابة تطلب تقرير
النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة

طلبت نيابة الجيزة تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة شخص بها طلق ناري في الصدر، ملقاة على يمين الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وتبين من المعاينة، أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر، مصابة بطلق ناري بالصدر وتآكل بالجسم وحالة من التعفن، نتيجة مرور فترة زمنية على الوفاة، وبحوزته بطاقة رقم قومي تحمل اسم “كريم، ع”.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء خروج بعض أهالي منطقة الطالبية بالجيزة من مسجد عقب أداء صلاة الجمعة، عثروا على جثة شخص على يمين الطريق الدائري، وأبلغوا غرفة عمليات النجدة.

العثور على جثة بالجيزة

كانت البداية، عندما انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة في حالة تعفن وبها بطاقة شخصية باسم كريم، وأمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة.

ويقوم رجال المباحث بإجراء تحريات موسعة حول هوية الشاب، وسؤال شهود العيان الذين عثروا على الجثة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، لبيان كيفية إلقاء الجثة في مكان الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

 

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