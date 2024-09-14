قبل جلسة المحاكمة، الاتهامات الموجهة لأحمد حسن بسبب قضية إمام عاشور

تنظر محكمة جنح أكتوبر، بعد قليل، أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من ضحية إمام عاشور لاعب نادي الأهلي ضد الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق في اتهامه بالتشهير به عبر "فيسبوك" بسبب أزمته مع لاعب الأهلي.

واستمعت جهات التحقيق المختصة لأقوال جديدة يدليها فرد الأمن صاحب ضحية اعتداء إمام عاشور عليه بإحدى المولات الشهيرة بالشيخ زايد في اتهامه لـ أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق بالإساءة.

ووجه فرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور لاعب الأهلي، اتهام جديد لـ أحمد حسن بتهمة الإساءة له، زاعما أن اللاعب حاول التواصل معه للصلح بينه وبين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.

وقال فرد الأمن:" إن اللاعب السابق قال ببرنامجه إن إمام عاشور عرض أموالا عليّ وقت حدوث الواقعة وأخذتها منه بنية التصالح.. ودا محصلش".

وتابع فرد الأمن في أقواله: "لاعب منتخب مصر السابق تواصل معي لمحاولة الصلح مع إمام عاشور ثم تفاجأت بهجومه علي واتهامه بأنني تلقيت أمولا من اللاعب".

وحرر فرد الأمن محضرا ضد لاعب الكرة السابق، اتهمه بالإساءة له.

أقوال المجني عليه في التحقيقات

ومن جانبه، ادلي عبد الله مصطفى فرد الأمن المعتدى عليه من إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بأقواله في النيابة حيث قال: "أؤدي عملي زي أي إنسان طبيعي في مجال عملي. يوم الأربعاء الساعة 7 إلا الربع صباحًا واقف في مكان عملي تفاجأنا بنجم مصر إمام عاشور دخل علينا بسرعة فائقة وكان في حالة ثورة فأعطيت إشارة بعدم اعتراضه لتجنب أي مشاكل".

وقال المجني عليه: “طالبت من الكابتن إمام عاشور نفهم الموضوع فلقيته لف مرة واحدة وبدأ يشتم ويعلي صوته ويطلق ألفاظًا بذيئة، ولقيته مندفع علي وبيمسكني من الجاكيت والقميص علشان أنا المشرف والمسئول عن الأمن”.

وأوضح فرد الأمن المجني عليه ان “إمام عاشور أدعى تعرض زوجته للمعاكسة أثناء خروجها من السينما الساعة 5 الصبح، وقال لنا يا ولاد تييت أنا مراتي اتعاكست، قلت له مراتك اتعاكست احنا مالنا كأفراد أمن.. وليه لم تقدم شكوى عشان نعرف نجيب حقها، ومفيش حد قدم اي شكاوى عن معاكسة في التوقيت ده”.

واستطرد في حديثه قائلا: “زوجة إمام عاشور أدعت بأنها تعاكست في حفلة سينما الساعه 3 إلا ربع الفجر ليه ما بلغتناش وهي كانت معاها كتيبة شباب على كلامها إخواتها وعلى إخواته، وما اتخانقوش وما اتحمقوش ليه وما وصلتيش للأمن ليه علشان الأمن يجيب لك حقك تالت”.

وقال المجني عليه:" لاعب النادي الأهلي مسك القميص والجاكيت ولقيت الضرب اشتغل فيا من كذا حد وزمايلي متدخلوش لأننا مش هنتخانق ولا هنعملها معارك وانا أغمى علي بعد لما اتضربت من الحاشية اللي تبع إمام عاشور مشيرا بأنه كان الأفضل يتخانق مع اللي كانوا مع مراته وسبوها تتعاكس".

وأشار إلى أنه يواصل الإجراءات القانونية وهياخد حقه بالقانون ولن يفعل مثل ما عمله إمام عاشور، مشيرا إلى تحرير محضر يوم 20 يونيو بالواقعة الخاصة باعتداء إمام عاشور علي، وبقيت 12 ساعة في قسم الشرطة لعمل الإجراءات، وتم التحقيق معنا في النيابة وتم سماع شهود العيان، ولا صحة أننا تصالحنا.

واختتم حديثه قائلا:" أنا جوا المول مسمعتش بوقوع أي مشكلة خاصة بإن زوجة إمام عاشور تعرضت للتحرش أو المعاكسة وبعد مراجعة الكاميرات تبين إن مفيش أي معاكسة".