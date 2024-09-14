محمود سعد ينضم لقناة الظفرة الإماراتية

أعلن محمود التمامي مدير إدارة البرامج بقناة الظفرة الإماراتية انضمام الإعلامي الكبير محمود سعد لشاشة القناة.

وكتب التمامي في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: قريبا الإعلامي القدير محمود سعد على شاشة قناة الظفرة الإماراتية.

برنامج سولد أوت

وآخر برامج الإعلامي الكبير محمود سعد كان برنامج "سولد أوت كامل العدد" عبر شاشة سي بي سي؛ كما ظل يقدم لسنوات برنامجه الشهير باب الخلق عبر شاشة قناة النهار.

ويطل محمود سعد بشكل مستمر على جمهوره من خلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ والتي يقدم من خلالها محتويات تحقق نسب مشاهدة عالية للغاية.