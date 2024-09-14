القبض على سائق بسوهاج نصب على 4 مواطنين بزعم تسفيرهم لدولة الكويت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بسوهاج بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية.

ورد بلاغ لمركز جرجا محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ عدد من المواطنين بتضررهم من سائق قام بالنصب عليهم وتحصيل مبالغ مالية بحجة توفير فرص عمل لهم بالخارج.



البلاغ يتضمن قيام المتهم بالنصب وتحصيل مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل

تلقى اللواء صبري عزب إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث جرجا بتحرير محضر بمعرفة الإدارة العامة للأموال العامة ضد “وائل ع م ع”، 35 سنة - سائق، مقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب علي “محمد ح ش ا”، 25 عام - حاصل على دبلوم– و4 آخرين – مقيمون دائرة المركز والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "665.000" ستمائة وخمسة وستين ألف جنيه.



التحريات تؤكد صحة الواقعة

وأكدت التحريات صحة الواقعة بزعم المتهم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بدولة الكويت إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.