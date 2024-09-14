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رياضة

سفير مصر في كينيا يكشف كواليس ما قبل مباراة الزمالك مع الشرطة والأهلي وجورماهيا

السفير وائل عطية،
السفير وائل عطية، فيتو

كشف وائل عطية سفير مصر في كينيا، كواليس مباراة الزمالك أمام نظيره الشرطة الكيني في الكونفدرالية، والأهلي أمام نظيره جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.


وقال وائل عطية في تصريحات تليفزيونية: فندق الزمالك مريح ورائع للغاية، وحضرت المران الخاص بالفريق على ملعب المباراة، لكنني لم أستطع أن أمر على مران الأهلي  لأن مباراة الزمالك التي ستكون في التوقيت ذاته، لكنني استقبلت النادي الأهلي مساء أمس في مطار كينيا.


وتابع: الأهلي سيخوض مران اليوم على ملعب آخر، ولن يخوض مرانًا على ملعب المباراة، لأن ملعب مباراة الأهلي أمام جورماهيا هو ملعب الزمالك أمام الشرطة الكيني.


وأضاف: ملعب المباراتين صغير جدًّا وسعته الجماهيرية صغيرة لكن أرضية الملعب جيدة، أتوقع أن العدد الجماهيري سيكون ليس كبيرًا في مباراة الزمالك لأن فريق الشرطة الكيني لا يملك العديد من الجماهير هنا، ولكن الجالية المصرية ستكون حاضرة بشكل كبير في المواجهتين.

واختتم: فريق جورماهيا يتلقى حفاوة جماهيرية كبيرة، بالتالي أتوقع أن يكون هناك أعداد كبيرة وضخمة في مباراة الأهلي على عكس الشرطة الكيني.

 

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