محافظ قنا يشهد ختام المهرجان الصيفي الثالث والعشرين للشباب بدير الأنبا بضابا

شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، حفل ختام فعاليات المهرجان الصيفي الثالث والعشرين للشباب بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي المقام تحت شعار "نور لسبيلي"، بمشاركة 26 ألف مشارك، من مراحل تعليمية مختلفة.



جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها، والنائب فتحي قنديل، والنائب خالد أبو نحول، والنائبة رحاب الغول أعضاء مجلس النواب، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور محمد مصطفى سليمان نائبا عن وكيل وزارة الأوقاف، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

فريق الكورال الأناشيد الوطنية

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم قدم فريق الكورال الأناشيد الوطنية ترحيبًا بالضيوف، وتتضمن بعض الفقرات الثقافية والفنية، وعروض لفرقة الجوالة والكشافة.

وأعرب الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي عن شكره وتقديره للحضور، مؤكدًا الروابط الطيبة ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، وأن شعب مصر سيظل دائما نسيجا واحدا.

وفي كلمته قدم محافظ قنا الشكر إلي الأنبا بضابا، والعاملين بالدير علي حسن الضيافة والاستقبال، مشيدا بالأنشطة المختلفة التي يقدمها المهرجان، وأهميتها للشباب في تغذية الروح والجسد والعقل، ومن ثم غرس قيم الولاء والانتماء والوحدة الوطنية، موضحا أن الكنائس ليست فقط دور للعبادة بل انها مراكز لتقديم خدمات مجتمعية، تسهم بدورها في بناء الإنسان المصري.

مشاعر الأخوة والسماحة الدينية

وقال وكيل مديرية الأوقاف بقنا، أن الشعب المصرى تربطه مشاعر الأخوة والسماحة الدينية، لافتا إلى أهمية دور العبادة في تنشئة الشباب علي النهج القويم والروح السمحة، مشيدا بالأنشطة المختلفة التي يقدمها المهرجان.

وفي ختام الفعالية قدم الأنبا بضابا درعًا تذكارية لمحافظ قنا، كما قدم الهدايا التذكارية لعدد من للضيوف.