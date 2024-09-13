وائل عبد العزيز يكشف قصة زواجه عدة مرات وهذا ما قاله عن شقيقته ياسمين (فيديو)

كشف الفنان وائل عبد العزيز، خوضه تجربة الزواج أكثر من مرة خلال لقائه في برنامج راقي، الذي يقدمه الإعلامي محمود القصاص.

وقال عبد العزيز: إنه تزوج بنظام الصالونات ولكن هذه الزيجة لم تكمل سنة، ومرة أخرى عن طريق الحب بفتاة لبنانية ولكنها كانت من ديانة مختلفة عنه واستمرت 5 سنوات حتى انتهى الزواج بالانفصال، مؤكدًا أنهم استمروا أصدقاء بعدها، مشيرًا إلى أن زواج الحب أفضل من زواج الصالونات في الوقت الحالي.

تصريحات وائل عبد العزيز

أضاف وائل عبد العزيز: "لو عندي بنت مش همنعها تدخل مجال الفن لأن الفن حاجة جميلة جدًّا الفكرة في إن أنت هتستعمله إزاي وكل موهبة بتيجي وبتظهر بتقف عندك هتوديها فين وهتستعملها إزاي؟ وإزاي هتوصل للناس بشكل احترافي محترم، والمهم بتبقى بتحترم نفسك قبل ما تحترم جمهورك وده اللي هيأكد مشوارك الفني طوال حياتك".

وتحدث وائل خلال اللقاء عن شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلا:حاليا بخير وكويسة جدًّا، وتستعد للبدء في تصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" الذي تدخل به سباق موسم دراما رمضان 2025، متمنيًا لها النجاح وتكسر الدنيا كعادتها.