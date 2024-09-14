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اقتصاد

5 أسهم تتصدر قائمة أسهم السوق الرئيسي بقيم التداول بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي: 


- البنك التجاري الدولي مصر بقيمة تداول بلغت 277.7 مليون جنيه. 
- إعمار مصر للتنمية بقيمة تداول بلغت 163  مليون جنيه. 
- مجموعة اي اف القابضة بقيمة تداول بلغت  152 مليون جنيه. 
- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداول بلغت 132 مليون جنيه. 
- فوري لتكنولوجيا  البنوك بقيمة تداول بلغت 110 مليون جنيه 

تداولات نهاية الأسبوع 

 

تباينت مؤشرات البورصة بجلسة الخميس 12 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 2069 تريليون جنيه لتخسر نحو 5 مليارات جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 37552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13277 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79%  عند مستوى 7129 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89%  عند مستوى 2914 نقطة.

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البنك التجاري البنك التجاري الدولي مصر البنك التجارى الدولى طلعت مصطفى القابضة

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