حبس وغرامة، عقوبة إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئات الشبابية وفق القانون

شدد قانون الهيئات الشبابية على عددٍ من العقوبات التي شملت الحبس والغرامة معا منها إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئات الشبابية.

وذكرت المادة «45» على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات بإتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.



امتيازات الهيئات الشبابية

وحدد قانون الهيئات الشبابية عددًا من الامتيازات للهيئات الشبابية وحدد أيضًا مواردها وأموالها ونصت المادة «27» على أن تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:

1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة وللمحافظ المختص إزالة أي تعدٍّ عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.



2. اعتبار أموالها أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

3. الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.



4. الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليًّا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.



5. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.



محظورات بقانون الهيئات الشبابية

ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

6. الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحاد اللعبة الرياضية بشرط الا يتخللها او يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.

7.الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

8. تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.



9. تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشروط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.