السبت 14 سبتمبر 2024
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حوادث

بسبب وفاة والده، التصريح بدفن جثة طالب أنهى حياته قفزا من شرفة شقته بالجيزة

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طالب أنهى حياته، قفزا من شرفة شقته بالطابق السابع إثر مروره بحالة نفسية سيئة.

بداية تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، يفيد فيه بسقوط طالب من علو ووفاته.


انتقل رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، وتبين وفاة الطالب أدهم البالغ من العمر 18 عامًا، إثر قفزه من الطابق السابع ليتخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية بعد وفاة والده بأسبوع.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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نيابة الجيزة الجيزة الادارة العامة لمباحث الجيزة

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