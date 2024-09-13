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محافظ قنا يستقبل أعضاء كيان شباب الوطن بمكتبه

محافظ قنا يستقبل
محافظ قنا يستقبل أعضاء كيان شباب الوطن بمكتبه

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعضاء من كيان شباب الوطن، أحد الكيانات الشبابية التطوعية التابع لوزارة الشباب والرياضة، ويهدف إلى نشر الفكر التطوعي بشكل تفاعلي وتكاملي بين الشباب داخل المجتمع.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفريدة عيد منسق عام الكيان بقنا، والمهندس حسين أحمد مصطفى المدير التنفيذي للكيان، وأعضاء كيان شباب الوطن بالمحافظة.

كيان شباب الوطن

من جانبه، رحب محافظ قنا، بأعضاء كيان شباب الوطن، واستمع إلي الآراء والمقترحات المقدمة من أعضاء الكيان، لتطوير القطاعات الخدمية بالمحافظة، مشيدا بمدى استعدادهم لتقديم الخدمات والمساعدة التطوعية في الأنشطة والبرامج المتعددة التي تقوم بها المحافظة. 

ووجه بتشكيل فرق من المتطوعين وتمكينهم من العمل التطوعي بشكل تفاعلي وتكاملي لمعاونة الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة في القضايا المجتمعية، والمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بدعم وتمكين الشباب إيمانا بدورهم في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة ونهضتها.

إعداد جيل من الشباب

ومن جانبهم، قدم أعضاء كيان شباب الوطن، الشكر والتقدير  لمحافظ قنا على حسن الاستقبال والتعاون المثمر، مؤكدين  استعدادهم الكامل للمشاركة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة، خاصة خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم معنويا، من خلال الاستماع إلى أفكارهم  بهدف دمجهم في  المجتمع، خاصة ان الاتحاد يعمل علي إعداد جيل من الشباب المثقف فكريا وإنسانيا ومجتمعيا داخل بيئة وطنية تمتلك كافة عناصر الانتماء الحقيقي وتعظيم مبدأ ومعاني الإنسانية، والعمل المجتمعي البناء.

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