أبرزهم ملف القيد، جدول أعمال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين غدا
يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، اجتماعًا في تمام الواحدة ظهر غد السبت، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الجماعة الصحفيين.
اجتماع مجلس الصحفيين
ويأتي النظر في نتيجة قيد المتدربين المتقدمين للجنة والذين تجاوزوا سن ٤٤ عاما على رأس الملفات التي يناقشها مجلس النقابة، بالإضافة إلى ملف نادي الصحفيين في الإسكندرية، وما يستجد من أعمال.
لجنة قيد الصحفيين
أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عن نتيجة المتقدمين للجنة تحت التمرين، والتي انعقدت في شهر يوليو الماضي.
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