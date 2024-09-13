5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 5 أسهم قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

- الدولية للاسمدة والكيماويات بقيمة تداول بلغت 3.5 مليون جنيه.

- فتنس برايم للاندية الصحية بقيمة تداول بلغت 2.1 مليون جنيه.

- اراب للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة تداول بلغت 1.4 مليون جنيه.

- سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداول بلغت 1.3 مليون جنيه.

- المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بقيمة تداول بلغت 836 ألف جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام التعاملات بجلسة الخميس 12 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 2069 تريليون جنيه لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 37552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13277 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 7129 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% عند مستوى 2914 نقطة.