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تنسيق الجامعات 2024، انطلاق تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني غدا

تنسيق الجامعات 2024،
تنسيق الجامعات 2024، فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي، موعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 14/9/2024 حتى يوم الاثنين الموافق 16/9/2024، بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%.

والعدد المقدر لهؤلاء الطلاب:-

الشعب العلمية: 59705

الشعبة الأدبية: 26495

الإجمالي: 86200

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة  .

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات. 

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