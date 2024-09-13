الكونفدرالية، شباب قسنطينة الجزائري يفوز علي نسواتريمان بثنائية نظيفة
انتهت مباراة شباب قسنطينة ونادي نسواتريمان الغاني بفوز الفريق الجزائري بثنائية نظيفة بمباراة الذهاب بالدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية.
وأحرز ثنائية شباب قسنطينة الفلسطيني زكريا بن شاعة في الدقيقة 11 والدقيقة 27.
وأدار اللقاء الحكم مسانغون لويس موامبا (الكونغو الديمقراطية)، كحكم رئيسي بمساعدة مواطنيه مالوندي شاني يانس، وسام تيرموال اونغانيا كنزات، بالإضافة للحكم الرابع سام تيرموال أونغانيا كنزات.
موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني
وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني غدا السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني
ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.
ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.
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