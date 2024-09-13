الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكونفدرالية، شباب قسنطينة الجزائري يفوز علي نسواتريمان بثنائية نظيفة

شباب قسنطينة الجزائري
شباب قسنطينة الجزائري

انتهت مباراة شباب قسنطينة ونادي نسواتريمان الغاني بفوز الفريق الجزائري بثنائية نظيفة بمباراة الذهاب بالدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية.

وأحرز ثنائية شباب قسنطينة الفلسطيني زكريا بن شاعة في الدقيقة 11 والدقيقة 27. 

وأدار اللقاء الحكم مسانغون لويس موامبا (الكونغو الديمقراطية)، كحكم رئيسي بمساعدة مواطنيه مالوندي شاني يانس، وسام تيرموال اونغانيا كنزات، بالإضافة للحكم الرابع سام تيرموال أونغانيا كنزات.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني غدا السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة. 

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الكونفيدرالية مباراة شباب قسنطينة ونادي نسواتريمان شباب قسنطينة نسواتريمان الغاني

مواد متعلقة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

حدادا على روح إيهاب جلال، كاف يوافق على ارتداء بيراميدز للشارات السوداء أمام الجيش الرواندي

دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة الجيش الرواندي

وفد من السفارة المصرية في رواندا يزور بعثة نادي بيراميدز

مايلي ينضم لبعثة بيراميدز في رواندا استعدادا لمواجهة الجيش بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز يخوض مرانه الأول في رواندا استعدادا لمباراة الجيش بدوري أبطال أفريقيا

حزنا على رحيل إيهاب جلال، بيراميدز يطلب من كاف ارتداء شارات سوداء أمام الجيش الرواندي

مشاهد من جنازة إيهاب جلال.. وزيرا الرياضة والتعليم ومحافظ القاهرة أبرز المشاركين.. نجوم الكرة أول الحضور.. مصطفى يونس ينهار في البكاء.. وأسرته تودعه باللون الأبيض (صور)

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

بدء تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني للمرحلة الثالثة للتنسيق

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

متعفنة وبها طلق ناري بالصدر، تفاصيل معاينة جثة عثر عليها بالطالبية

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية