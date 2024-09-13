رئيس مدينة ساقلتة يتابع أعمال رفع كفاءة الشوارع وإزالة العوائق

تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج بتوسعة الطرق وتمهيدها وإزالة المعوقات والإشغالات بها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة برئاسة خالد محسب بإزالة الحاجز الخرساني لطريقي شارع عبد السلام عارف وشارع التحرير وتوسعته وتمهيد الطريق حيث إن هذا الطريق يعتبر من أهم الطرق الرئيسية لوجود معظم المصالح الحكومية به

رئيس مدينة ساقلته يستجيب لشكاوى المواطنين

وذلك استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة وصعوبة المرور به خاصة عربات الإسعاف والمطافي حيث تم توسعة وتمهيد الطريق.

وشدد رئيس المركز علي المسئولين بتكثيف المرور ورفع الإشغالات أولًا بأول واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين واستمرار المتابعة.

يذكر أن ذلك كان برفقة نواب المركز وسكرتير المركز ورؤساء القري والمتابعة والتفتيش المالي والإداري والأزمات والحملة الميكانيكية وقسم الكهرباء وقسم النظافة.

