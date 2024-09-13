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أخبار مصر

درجات الحرارة غدا السبت 14- 09- 2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا، حيث من المتوقع أن تنخفض من 3:2 درجات مئوية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

الأرصاد: كتل هوائية شمالية غربية وراء تحسن الطقس

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13 - 9 - 2024

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة غدا السبت، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   24 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 23 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 37

6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 35

6 أكتوبر المحسوسة:  37

بنها: الصغرى 24 والعظمى  34

بنها المحسوسة: 36

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31

الاسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 24   والعظمى 36

سيوة: المحسوسة: 38

كاترين الصغرى 15 والعظمى 30

كاترين: المحسوسة: 32

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 34

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  34

الاسماعيلية: المحسوسة:  36

السويس: الصغرى 25 والعظمى 34

السويس: المحسوسة: 36

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 37

شرم الشيخ: المحسوسة: 39

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 37

الغردقة: المحسوسة: 39

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 34

الفيوم: المحسوسة: 36

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 34

بنى سويف: المحسوسة: 36

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 35

المنيا: المحسوسة: 37

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 36

اسيوط: المحسوسة: 38

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 38

سوهاج: المحسوسة: 39

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 41

الاقصر: المحسوسة: 42

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 41

أسوان: المحسوسة: 42 

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