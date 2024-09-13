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مصرع شخص سقط عليه سور أرض زراعية بالمنيا

مستشفي أبوقرقاص بالمنيا
مستشفي أبوقرقاص بالمنيا

لقي شخص  مصرعه، سقط عليه سور أرض زراعية بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

حيث تلقت الاجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع مزارع سقط عليه حائط سور أرض زراعية، بقرية بني عبيد  التابعة إداريا لمركز  أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا،

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين  مصرع "محمد.أ 25 سنة، مزارع، ومقيم بقرية بني عبيد، نتيجة سقوط حائط سور مقام على أرض زراعية، أثناء ري الأرض الزراعية.

تم انتشال جثمان المزارع من بين الأنقاض، ونقله إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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