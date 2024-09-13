النيابة تحقق مع المتهم بالاعتداء جنسيًا على أطفال دار رعاية بالبساتين
تواصل نيابة البساتين الجزئية، التحقيقات فى واقعة اتهام شخص، بالاعتداء جنسيًا، على أربعة أطفال داخل إحدى دور الرعاية الخاصة بالأيتام، بمنطقة البساتين.
وأمرت النيابة بعرض الأطفال على الطب الشرعى لبيان صحة الواقعة، وما لحق بهم من ضرر، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالدار.
كما أمرت بالاستعلام عن أوراق الدار من وزارة التضامن الاجتماعي، وانتداب لجنة لتفتيشه، واستدعاء المسئولين لسؤالهم حول الواقعة، وطلبت تحريات المباحث، وباشرت التحقيق مع المتهم.
كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على شخص بتهمة الاعتداء جنسيا على 4 أطفال داخل دار رعاية فى البساتين.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالواقعة وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة.
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