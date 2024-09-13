انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق في سمالوط بالمنيا غدا

أعلنت هندسة كهرباء سمالوط شمال محافظة المنيا، عن انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق شارع المستشفى بحرى الرمد وشارع المشرحة وعزبة الشقرانى ومخبز عبد الرحمن ومخبز محمود عبد الله الشقرانى، غدا السبت اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءً.

هندسة كهرباء سمالوط في المنيا

وأضافت هندسة كهرباء سمالوط، أن انقطاع التيار الكهربائي يأتي نظرًا لأعمال الصيانة الدورية لأكشاك المستشفى والشقرانى والشقرانى 2، المسئولة عن تغذية تلك المناطق.

فيما ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات والمناطق الحيوية، توفير احتياجاتهم من المياه، نظرا لتوقف محطات التنقية بسبب فصل التيار الكهربائي.