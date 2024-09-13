انقطاع الكهرباء عن عدد من قرى أبو قرقاص في المنيا غدا

أعلنت هندسة كهرباء أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، عن انقطاع التيار الكهربائي عن قرى “ بني حسن الشروق والقرى التابعة لها وهي شيبة الشرقية، شيبة الغربية، الشيخ تمي، نجع الدكة، أبو جناح، الديابة، النويرات، آثار بنى حسن ” غدا السبت 2024/9/14 اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءً.

انقطاع الكهرباء عن بعض قرى مركز أبوقرقاص بالمنيا لمدة 5 ساعات

وأضافت أن الانقطاع بسبب أعمال الصيانة الدورية لمحولات محطة كهرباء بني حسن والمسئولة عن تغذية تلك القرى.

انقطاع المياه عن بعض قرى أبو قرقاص

وأكد المهندس مروان عبد الهادي مدير شركة مياه الشرب فرع أبو قرقاص، أنه سيتم انقطاع المياه عن هذه المناطق طوال فترة الصيانة.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمواطنين، وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية خلال تلك الفترة.