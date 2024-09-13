إصابة شخصين في تصادم دراجتين بخاريتين بملوي جنوب المنيا

أصيب شخصان إثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تصادم دراجتين بخاريتين في ملوي



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن يتضمن وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بمدخل قرية تونا الجبل التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

قرية تونا الجبل بمركز ملوي

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة شخصين وهم "محمود.ل" 25 سنة،"يونس.م" 20 سنة، مقيمين بقرية تونا الجبل بمركز ملوي.

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.