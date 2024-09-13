الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

مصير المحال التجارية في قانون الإيجار القديم.. 6 حالات يسقط فيها العقد وفقًا للمشرع.. وتغيير النشاط «الأبرز»

المحال التجارية
المحال التجارية

قانون الإيجار القديم، واحد من التشريعات الشعبوية التي يترقبها الشارع المصري، والتي مرت بمراحل عديدة من الدراسة والمناقشة داخل قسمي التشريعي - مجلسي الشيوخ والنواب - وجرى حولها حوار مجتمعي موسع، ومن المقرر أن تُستكمل مناقشته والتصديق على التعديلات المستقر عليها  فور انعقاد الدور الخامس لمجلس النواب في أكتوبر المقبل.

 

إيجار المحال التجارية 

 أزمة إيجار المحال التجارية، كانت في القلب من مناقشات المشرع، وعلى رأس تساؤلات المستأجرين، التي تباينت ما بين استمرار العقد أو إسقاطه وبين ثبات قيمة الإيجار وضوابط تغييره في حال ما أقرت التعديلات الجديدة للقانون بذلك.

 

حالات سقوط الإيجار عن المحال 

وحدد القانون 6 حالات سقوط للعقد بين المالك والمستأجر المحل، والتي من المتوقع أن تستمر في تعديلات القانون المنتظرة، منها حال الانتهاء من مدة عقد الإيجار القديم المحددة في العقد الأصلي وعدم تجديده.

 

مدة  إيجار المحل غير معلومة 

الحالة الثانية إذا كان عقد الإيجار القديم للمحل بدون مدة محددة، في هذه الحالة يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر، قبل موعد الإيجار المحدد بفترة لا تقل عن ٩٠ يومًا.

 

تغيير النشاط التجاري للمحل 

أما الحالة الثالثة والرابعة إذا غير المستأجر نشاط المحل بدون موافقة المالك، وحال قيام المستأجر بتأخير سداد الإيجار لمدة تزيد عن ٦ أشهر دون وجود اتفاق مع المالك.

ونص القانون أيضًا، على أن الإيجار يسقط في حال تعديل المستأجر المحل بطريقة تؤثر على المبنى دون موافقة المالك، وإذا تعاقد المستأجر على محل آخر لنفس الغرض الذي يستخدمه في المحل الحالي.

في التعديلات الأخيرة، يمكن للمستأجر لمد عقد الإيجار لخمسة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون،وذلك للوحدات التي تم تأجيرها قبل عام 1996 وبمجرد انتهاء هذه المدة، على المستأجر  الوحدة المؤجرة للمالك ولا يحتاج المالك لحكم من المحكمة لإخراج المستأجر. 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المحال التجارية في قانون الإيجار القديم المحال التجارية التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية