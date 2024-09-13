الجمعة 13 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

وزير العدل يعلن مشاركة الوزارة في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" (فيديو)

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل

أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن مشاركة الوزارة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي أطلقها  رئيس الجمهورية، بهدف الاستثمار في رأس المال البشرى، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية. 

 

قال وزير العدل، في فيديو نشر على الحسابات الرسمية لمبادرة "بداية" على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، تحمل في طياتها دليلًا حاسما على معايشة  رئيس الجمهورية للمواطن المصري، والسعي نحو تدبير سبل قضاء حوائجه ومصالحه ووقوفه على ما أهمه وما يهمه من متطلبات حياته، مضيفًا أن هدف المبادرة ينصب على احترام المواطن  وضرورة التعامل معه بما يحفظ عليه كرامته، تقديرًا من سيادته لإنسانيته وأنه صانع حضارة مصر ومصدر فخرها.

 

وكشف المستشار عدنان فنجري، عن مشاركة وزارة العدل في إعداد محاور المبادرة، وذلك في إطار ما تختص به في برنامج عمل الحكومة. 

ويقوم دور الوزارة على الدعوة إلى الحفاظ المقام الرفيع للقضاء ورجاله في مختلف جهاتهم وهيئاتهم، وتوفير كافة متطلبات أدائهم لرسالتهم السامية بهدف تحقيق العدل، ودعوة الكافة إلى قول العدل وجوهر هذا القول قائم على التزام الصدق والبعد عن الهوى.

 

واختتم وزير العدل  رسالته عن مبادرة بداية قائلًا:"دعوة صادقة إلى حب الوطن والحرص على وضع ولو لبنة واحدة في جدار حمايته تقيه بها من غوائل هذا الزمان وتصد عنه ما يهدده من أخطار".

 

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، هي أحد محاور المشروع القومي المستدام  للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذي يجسد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان، وهي مبادرة تم إطلاقها من قبل  رئيس الجمهورية في سبتمبر 2024.

 

وتعد من أهم المبادرات التي تركز على تنمية المواطن المصري. وتستمر بداية لمدة 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية، كمحور من محاور المشروع القومي  المستدام للتنمية البشرية والذي  بهدف إلى العمل على بناء الإنسان في كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، مع العمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية ويشمل كافة الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد الـ 65 عاما.

 

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