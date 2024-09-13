الجمعة 13 سبتمبر 2024
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اقتصاد

رابطة السيارات: المستهلك يتحمل مصاريف المركبات المحتجزة داخل المواني

المستهلك يتحمل مصاريف
المستهلك يتحمل مصاريف المركبات المحتجزة داخل المواني

 أعلن خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي  السيارات، أن نسبة كبيرة من سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، قد تصل إلى 50% من إجمالي السيارات المحتجزة في المواني المصرية، أي ما يعادل حوالي 10 آلاف سيارة. 

وأضاف سعد أن هناك أيضًا نحو 19 ألف سيارة مخصصة للاستعمال الشخصي محتجزة في ذات المواني.

وأوضح سعد أن معظم سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة تم تسديد أسعارها بالكامل للتجار، إلا أنها ما زالت عالقة في الموانئ بسبب عدم خروجها من الحاويات. 

وأشار إلى أن المشتري يتحمل أعباء إضافية تشمل رسوم الأرضيات وغرامات التأخير.

ولفت سعد إلى أن الغرامات تتنوع بحسب حالة السيارات؛ فهي تسدد بالدولار إذا بقيت السيارات في حاويات الشحن دون دخول مخازن الجمرك، بينما يتم تسديدها بالجنيه المصري إذا دخلت المخازن الجمركية.

كما لفت سعد إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في بعض الحالات، حيث تمت إجازة نحو 27 ألف سيارة لتوكيلات دبلوماسية بسبب إرسال قيمتها المالية إلى الشركة الأم بالخارج.

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