الجمعة 13 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

القومي للسكان ينظم دورة تدريبية لأئمة الأوقاف

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف

 نظم المجلس القومي  للسكان، دورة تدريبية تثقيفية لأئمة الأوقاف بمطروح، حول التوعية الأسرية والسكانية، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان.

 

مشكلة الزيادة السكانية من منظور عالمي 

 قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، إن الدورة التدريبية تناولت عددا من الموضوعات، منها مشكلة الزيادة السكانية من منظور عالمي، وتجارب الدول في التعامل مع تلك المشكلة، والتحديات التي تواجه المجتمع المصري نتيجة  لتلك المشكلة، في ظل الارتفاع المتزايد للمواليد في ضوء ثبات موارد الدولة وبما يؤثر بالسلب على نصيب الفرد من كافة الخدمات.


 كما تناولت  الدورة التدريبية،الدور الفعال للمبادرات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان لكل فئات المجتمع، وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة علاج ضعف السمع للرضع، ومبادرة القضاء على الأنيميا والتقزم لدى الأطفال، ومبادرة الألف يوم الذهبية، وكيف ساهمت تلك المبادرات في مواجهة الكثير من المشكلات الصحية، ودورها في تحسين الخصائص السكانية.

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 كما تناولت الدورة التدريبية، دور المجلس القومي للسكان في التصدي لمشكلة الزيادة السكانية، حيث قام المجلس بتحديث الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، التي ترتكز على  ضمان الحقوق الإنجابية، وضرورة الاستثمار في البشر والاهتمام بفئة الشباب والمراهقين وتمكين المرأة، كذلك الإهتمام بالمسنين ووضع خطط للتعامل مع تلك الفئة، والاهتمام بالتعليم والتوعية المجتمعية من أجل تحسين نوعية وجودة الحياة للمواطن المصري، وذلك بمشاركة فعالة من مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

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