رسميا، تشيلسي يعلن تجديد عقد نيكولاس جاكسون

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، عن تجديد عقد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون لمدة موسمين إضافيين، وكان جاكسون قد انتقل إلى تشيلسي صيف العام الماضي قادمًا من فياريال الإسباني بعقد يمتد حتى 2031.

وبدأ جاكسون الموسم بشكل جيد حيث سجل هدفين في 4 مباريات مع النادي اللندني.

ونشر موقع تشيلسي الرسمي بيانًا أكد خلاله تمديد عقد جاكسون لمدة موسمين إضافيين، ليستمر مع “البلوز” حتى صيف 2033.

وعبر جاكسون عن سعادته بتجديد العقد، قائلًا:”أشعر بشعور رائع وسعيد جدًا بتوقيع عقد جديد والبقاء في النادي”.

ولعب جاكسون 48 مباراة مع تشيلسي بمختلف المسابقات، مسجلًا 19 هدفًا إضافة لصناعة 7 آخرين، وكان جاكسون جزءًا من تشكيل منتخب السنغال في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.