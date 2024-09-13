الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، تشيلسي يعلن تجديد عقد نيكولاس جاكسون

تشيلسي يجدد عقد
تشيلسي يجدد عقد نيكولاس جاكسون

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، عن تجديد عقد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون لمدة موسمين إضافيين، وكان جاكسون قد انتقل إلى تشيلسي صيف العام الماضي قادمًا من فياريال الإسباني بعقد يمتد حتى 2031.

وبدأ جاكسون الموسم بشكل جيد حيث سجل هدفين في 4 مباريات مع النادي اللندني.

ونشر موقع تشيلسي الرسمي بيانًا أكد خلاله تمديد عقد جاكسون لمدة موسمين إضافيين، ليستمر مع “البلوز” حتى صيف 2033.

وعبر جاكسون عن سعادته بتجديد العقد، قائلًا:”أشعر بشعور رائع وسعيد جدًا بتوقيع عقد جديد والبقاء في النادي”.

ولعب جاكسون 48 مباراة مع تشيلسي بمختلف المسابقات، مسجلًا 19 هدفًا إضافة لصناعة 7 آخرين، وكان جاكسون جزءًا من تشكيل منتخب السنغال في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تشيلسي أخبار فريق تشيلسي إدارة تشيلسي

مواد متعلقة

رئيس فيفبرو يصف استبعاد بالمر من قائمة تشيلسي الأوروبية بالجنون

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

ads

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية