الجمعة 13 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ المنوفية: إزالة 348 حالة تعد ومتغيرا مكانيا وبناء مخالفا

إزالة 348 حالة تعد
إزالة 348 حالة تعد ومتغيرا مكانيا وبناء مخالفا

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 348 حالة تعد بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وفقًا لتقرير الإدارة العامة للأزمات بالديوان العام، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة والتي انطلقت في 31 أغسطس وتستمر حتى 20 سبتمبر 2024.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
 

حالة تعد على أملاك دولة

وأوضح محافظ المنوفية أن الحالات التي تم إزالتها تنوعت بين إزالة 84 حالة تعد على أملاك دولة (مبانٍ) علي مساحة 3551م2، وإزالة 188 حالة تعدي أملاك دولة ( زراعة ) على مساحة 9 أفدنة و11 قيراط و1 سهم، كما تم تنفيذ إزالات فورية لـ 57حالة تعد على الأراضي الزراعية ( أملاك خاصة ) علي مساحة  9226م2، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لـ 14 حالة مخالفة بناء تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية علي مساحة 1300م2، وكذا إزالة 5 حالات بناء بدون ترخيص علي مساحة 510 م2 بنطاق المحافظة.

شن الحملات المكبرة

وأكد محافظ المنوفية استمرار توحيد الجهود والتنسيق مع مختلف جهات الولاية في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة حتى انتهاء أعمال الموجة وفق الجداول الزمنية المحددة حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الزراعة والري بتكثيف المرور الميداني بكافة الأحواض بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.

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