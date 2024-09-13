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خارج الحدود

شهادتي، أبو الغيط يطلق مذكراته عن فترة توليه وزارة الخارجية المصرية

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

بمناسبة إصدار الترجمة الإسبانية لكتاب "شهادتي" للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،، نظم "البيت العربي" التابع لوزارة الخارجية الإسبانية برئاسة السفيرة اريني لوزانو، أمس الخميس، حفل إطلاق وتوقيع للكتاب باللغة الإسبانية في العاصمة مدريد.

 وشهد حفل توقيع كتاب “شهادتي” للأمين العام لجامعة الدول العربية، لفيفا من السفراء المعتمدين لدى اسبانيا، وبمشاركة عدد  من الصحفيين والإعلاميين والأكاديميين البارزين من ذوي الاهتمام بالشئون العربية.

إصدار الترجمة الإسبانية لكتاب أحمد أبو الغيط “شهادتي”

وتناول أبو الغيط ظروف كتابة مذكراته كوزير لخارجية جمهورية مصر العربية للفترة ٢٠٠٤-٢٠١١،  كما استعرض فلسفة السياسة الخارجية المصرية ومنطلقاتها الرئيسية خلال تلك الفترة، لافتا للضغوط الكثيرة التي كانت تتعرض لها بلاده في هذه المرحلة الخطيرة، ومستعرضا لعلاقة مصر بالدول العربية والقوى الكبرى. 
وركز حديث أبو الغيط على القضية الفلسطينية التي كانت الرفيق الأهم لرحلته الدبلوماسية، مشيرا إلى كتاب آخر فصّل فيه ذكرياته الشخصية عبر جولات الحرب والسلام بين مصر وإسرائيل.

حرمان الفلسطينيين من حقهم الطبيعي سبب عدم الاستقرار 


وشدد أبو الغيط على أن حرمان الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في الاستقلال وإقامة دولة ذات سيادة كان -ولا زال- سببا جوهريا لانعدام الاستقرار في المنطقة، معربا عن التقدير لكافة الدول التي أقدمت على الاعتراف بفلسطين، وعلى رأسها إسبانيا التي تستضيف اليوم اجتماعا عربيا أوروبيا تحت عنوان "تنفيذ حل الدولتين". 

وقال أبو الغيط إن اتساع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة هامة على طريق تجسيدها، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى اتخاذ هذا القرار الصحيح سياسيا والصائب أخلاقيا، والذي يعكس الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ.

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أبو الغيط مدريد فلسطين حل الدولتين

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