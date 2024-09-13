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رياضة

الدوري الفرنسي، الضربات تتوالى على باريس سان جيرمان قبل مواجهة بريست

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يواجه لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، ضربة مزدوجة قبل مواجهة بريست، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي. 

غيابات بالجملة في سان جيرمان 

وأشار البي إس جي في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى غياب ثنائي الوسط وارن زاير إيمري وفيتينيا عن المباراة بسبب الإصابة. 

وأوضح البيان أن إيمري يعاني من إصابة عضلية تعرض لها مع منتخب فرنسا، بينما يعاني البرتغالي فيتينيا من التواء في كاحل القدم. 

ولم يشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق الباريسي بعد فترة التوقف الدولي.

وانضم الثنائي بذلك لقائمة المصابين التي تضم أيضا الثلاثي لوكاس هيرنانديز وبرسنيل كيمييمبي وجونزالو راموس.

ويعتلي العملاق الباريسي قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط من 3 مباريات محققا العلامة الكاملة.

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