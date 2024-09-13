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رياضة

شقيق أكرم توفيق بعد زواجه للمرة الثانية: كفاية تجريح هو معملش حاجة غلط

زواج اكرم توفيق،فيتو
زواج اكرم توفيق،فيتو

زواج أكرم توفيق، تصدر اسم لاعب الأهلي أكرم توفيق، ترند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما احتل اسم هدير أبو نار، زوجة أكرم توفيق الثانية، مركز الصدارة على مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل" خلال الأيام الماضية.

زواج أكرم توفيق الثاني يثير الجدل، والنشطاء يكشفون انفصاله عن الأولى وأسرار هدير أبو نار

زواج أكرم توفيق الثاني يثير الجدل

وكان لاعب النادي الأهلي،  أكرم توفيق قد فجر مفاجأة، بإعلانه الزواج للمرة الثانية من هدير أبو نار، بنشره "إستوري" معها، وكتب: "زوجتي" مما دفع زوجته الأولى سميرة عبد الكريم، التى تزوج منها في عام 2020، ورُزق من هذه الزيجة بطفل وطفلة إلى حذف جميع صورها معه من حسابها على منصة "إنستجرام"، وترك صور أولادهما فقط.

اكرم توفيق برفقة شقيقه الأكبر،فيتو

فيما خرج عبد العزيز توفيق ابن عزبة الجزيرة التابعة لمركز كفر صقر محافظة الشرقية ولاعب طلائع الجيش السابق والشقيق الأكبر لنجم الأهلي عن صمته عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك” وقام بنشر مجموعة صور برفقة شقيقه وكتب عليها: "أنا عاوز أقول لكل الناس عيب لما تتكلم وتعيب في ناس مبتمشيش غلط.. وكل واحد له بيته هو أدرى بيه.. محدش يعرف أسرار بيوت الناس زي اللي بتكلم.. محدش يعرف إيه هو اللي بيحصل في بيتك.. إنما أكرم أخويا متجوز على سنة الله ورسوله.. مش في السر.. لا في العلن.. ياريت اللي ماترضهوش على بيتك مترضهوش على الناس..وكلمة أخيرة خليك في حالك وفي بيتك وبس..أنا مش راضي أقول كلمة تجرح حد.. بس حضرتك مش أنت تتكلم على الشرع بتاع ربنا.وحسبنا الله ونعم الوكيل".

زواج أكرم توفيق الثاني يتصدر الترند

حكاية تصدر لاعب الأهلي أكرم توفيق التريند بدأت عندما نشر لاعب الأهلي صورة له مع فتاة، عبر حسابه بإنستجرام، وكتب عليها "زوجتي"، ليفاجئ جمهور الكرة في مصر بزواجه للمرة الثانية من فتاة تدعى هدير أبو نار، الأمر الذي أثار تفاعل وجدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتبدأ معهم رحلة البحث عن الفتاة الجديدة التي تزوجها أكرم توفيق، بعد زواجه الأول الذي حدث في عام 2020.

وتسبب نشر لاعب الأهلي أكرم توفيق لصورة زوجته الأولى حالة من الاستهجان لدى بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أكد آخرون أن الزواج للمرة الثانية حق له، لكن نشره لصورته مع زوجته الثانية هي التي تسببت في حالة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اكرم توفيق لاعب الاهلي برفقة شقيقه الاكبر،فيتو1

النشطاء يكشفون هوية هدير أبو نار

وكشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية الزوجة الثانية للاعب الأهلي أكرم توفيق، وهي هدير أبو نار، من خلال حسابها عبر انستجرام والفيس بوك، والتي كشف أكرم توفيق عنها من خلال صورة له معها عبر خاصية إنستجرام، بعد ارتفاع عمليات البحث سريعًا على صفحة هدير أبو نار عبر إنستجرام.

حيث أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن زوجته الثانية أن هدير أبو نار صانعة محتوي مصرية، بلوجر، تبلغ من العمر 26 عامًا، خطفت قلب أكرم توفيق، وادعى بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وجود فارق سني بين أكرم وهدير، البعض يزعم أن الفرق 12 عامًا، في حين ذكر آخرين أن الفارق السني 7 سنوات فقط، لكن آخرين أكدوا أنه ليس هناك فارق عمر بين أكرم وهدير، وكلاهما يبلغ 26 عامًا، لكن لم يتضح ما إذا كان أكرم أكبر من زوجته أم أنها أكبر منه سنًا. 

زواج أكرم توفيق الثاني يثير الجدل،فيتو

 يذكر أن  أكرم توفيق تزوج للمرة الأولى في عام 2020، وانفصل مؤخرًا عن زوجته دون الكشف عن أي تفاصيل، وأكرم لديه طفلة وحيدة من زوجته السابقة.

أما زوجته الثانية هدير أبو نار فهي مصرية من مواليد طنطا، تعمل في العاصمة القطرية الدوحة، وتصف نفسها بأنها صانعة محتوى رقمي، وتُلقب بـ"نفرتيتي"، وهي خريجة كلية الآداب قسم الإنجليزي بجامعة طنطا محافظة الغربية.    

 

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