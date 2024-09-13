الجمعة 13 سبتمبر 2024
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رياضة

وكيل نيكو ويليامز: لن أصوب مسدسًا إلى رأسه ليرحل عن أتلتيك بلباو

ويليامز
ويليامز

 تحدث فيليكس تينتا، وكيل أعمال  نيكو ويليامز لاعب فريق أتلتيك بلباو، عن أسباب بقاء اللاعب مع فريقه، وعدم الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

قال فيليكي تينتا في تصريحات صحفية: “قضية نيكو ويليامز هى أن اللاعب وعائلته قرروا الاستمرار مع أتلتيك بلباو وعدم الرحيل عن النادي في الصيف”.

وأضاف: “كان صيفًا مكثفًا ومرهقًا، لقد مر نيكو بعام مذهل مع النادي والمنتخب، لقد أكد ذلك بالنسبة لي من خلال كونه أفضل لاعب في كأس أمم أوروبا”.

وأكمل: “من الواضح أننا شهدنا الكثير من الحركة في الميركاتو الصيفي، والجميع كان يتوقع رحيل اللاعب عن فريقه، ولكنه قرر البقاء في النهاية”.

وتابع: “وكيل أعمال اللاعب ليس الشخص الذي يضع مُسدس في رأس اللاعب ليجبره على الرحيل من النادي الذي يلعب فيه، واللاعب هو صاحب القرار بالنهاية”.

وارتبط نيكو ويليامز بالانتقال إلى صفوف فريق برشلونة، إلا أن اللاعب قرر البقاء مع ناديه الحالي لعام آخر.

وتلقى نيكو ويليامز العديد من العروض في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تألقه مع منتخب إسبانيا في يورو 2024.

 

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ويليامز نيكو ويليامز أتلتيك بلباو

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