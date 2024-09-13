الجمعة 13 سبتمبر 2024
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عقارات

عضو الاتحاد الدولي العقاري يكشف حقيقة تعرض مصر لفقاعة عقارية

عقارات، فيتو
عقارات، فيتو

علق د. عبد الناصر طه عضو الاتحاد الدولي العقاري على ما يثار حول تعرض مصر لفقاعة عقارية،  قائلا “ كلمة فقاعة عقارية تتناسب مع أسواق أخرى وليس السوق المصرى وهى مشكلة عقارية فيها مخاطر متبادلة بين المطور والمشتري.. حول من يتحمل  تكلفة التعويم.


وأضاف ان الأسعار فى مصر لا تنخفض لكن سوق إعادة البيع يتراجع بشكل واضح، والعامل الأول أن الأسعار لن تنخفض بسبب زيادة التضخم السنوى على كل السلع وليس على العقار فقط، وتوجد موجة شراء غريبة بسبب عوامل كثيرة منها التخوف من انخفاض العملة وهذا الخوف قائم على  توقعات تعويم أقل فى الحدة من الفترة السابقة والمهم ان المطورين المصريين قاموا بمد زمن التقسيط والتسهيل للمشترى.


وأضاف أن العامل الثاني أن الحصول على مشترى بسعر مرتفع وكاش أصبح أمرا نادرا.
حتى ان المشتري الأجنبي أصبح يجد الشراء بالتقسيط أمر أفضل بكثير من الكاش وبالعملة الاجنبية فهو يضمن تحقيق مكسب فى عقد البيع.
وتابع، أن السوق العقارى يشهد عناصر متضاربة ومركبة جدا تلزم الدولة بتحديد هدف الخروج بنجاح من الموقف العقارى الحالى الى حلول تؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد نفسه ونأمل أن تكون هناك رؤية شمولية للاقتصاد المصرى يلعب فيها العقار والصناعة والانتاج والخدمات كفريق واحد.

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