الجمعة 13 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

طرح التريلر النهائي لفيلم Venom: The Last Dance

Venom: The Last Dance،
Venom: The Last Dance، فيتو

 طرحت الشركة المنتجة لفيلم Venom: The Last Dance، رسميا التريلر النهائي للعمل، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ، ٢٥ أكتوبر 2024.

وقاربت مدة التريلر الجديد والنهائي لفيلم Venom: The Last Dance، الثلاث دقائق، تضمنت مشاهد مشوقة وقتالية وخيالية من الفيلم، الذي يلعب بطولته، كلا من توم هاردي، وتشيوتيل إيجيوفور، وجونو تيمبل، ورايس إيفانز، وبيغي لو، وألانا أوباش، وستيفن جراهام، ومن إخراج كيلي مارسيل.

https://x.com/VenomMovie/status/1834215396595101934

تفاصيل فيلم  Venom: The Last Dance

ويشهد فيلم  Venom: The Last Dance، عودة الممثل توم هاردي لتجسيد دور شخصية فينوم، ويدور حول هروب، كلا من إيدي وفينوم، مع شعورهما بأنهما محاصران، ليضطر الثنائي إلى اتخاذ قرار مدمر من شأنه أن يسدل الستار على رقصة فينوم وإيدي الأخيرة.

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