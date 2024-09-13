طرح التريلر النهائي لفيلم Venom: The Last Dance
طرحت الشركة المنتجة لفيلم Venom: The Last Dance، رسميا التريلر النهائي للعمل، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ، ٢٥ أكتوبر 2024.
وقاربت مدة التريلر الجديد والنهائي لفيلم Venom: The Last Dance، الثلاث دقائق، تضمنت مشاهد مشوقة وقتالية وخيالية من الفيلم، الذي يلعب بطولته، كلا من توم هاردي، وتشيوتيل إيجيوفور، وجونو تيمبل، ورايس إيفانز، وبيغي لو، وألانا أوباش، وستيفن جراهام، ومن إخراج كيلي مارسيل.
https://x.com/VenomMovie/status/1834215396595101934
تفاصيل فيلم Venom: The Last Dance
ويشهد فيلم Venom: The Last Dance، عودة الممثل توم هاردي لتجسيد دور شخصية فينوم، ويدور حول هروب، كلا من إيدي وفينوم، مع شعورهما بأنهما محاصران، ليضطر الثنائي إلى اتخاذ قرار مدمر من شأنه أن يسدل الستار على رقصة فينوم وإيدي الأخيرة.
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