الرعاية الصحية: تطوير الخدمات العلاجية والعمل بأحدث البروتوكولات الإكلينيكية.. نجحنا في خفض التكاليف بنسبة تجاوزت 30%.. وهناك اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات المنتدى العالمي السابع والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF 2024)، وذلك ضمن فعاليات مشاركة مصر في المنتدى الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل خلال شهر سبتمبر الجاري، بحضور قادة من المنظمات والمؤسسات الصحية الدولية.

مشاركة مصر بالمنتدى الدولي للمستشفيات السابع والأربعين (IHF 2024) بالبرازيل

وشارك الدكتور أحمد السبكي، كمتحدث رئيسي في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "قيادة أنظمة الرعاية الصحية الشاملة المبنية على القيمة لتقديم الرعاية للجميع"، التي ترأسها الدكتور جوناثان بيرلين، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الاعتماد الدولية المشتركة (JCI) في الولايات المتحدة الأمريكية. تناولت الجلسة موضوعات حيوية حول أهمية اعتماد أنظمة صحية شاملة تضمن توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين وفق أعلى معايير الجودة، مع التركيز على تحسين القيمة المضافة للمريض.

الخدمات الصحية للمستشفيات البرازيلية

شارك في الجلسة أيضًا الدكتور آرثر تشيورو، رئيس شركة الخدمات الصحية للمستشفيات البرازيلية (EBSERH)، والدكتورة دانا جلب سافران، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الوطني للجودة والمديرة العلمية للجنة الدولية المشتركة (JCI) في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد سلط المشاركون الضوء على التحديات والفرص التي تواجه تقديم الرعاية الصحية الشاملة حول العالم، وضرورة تبني نماذج مبنية على القيمة لتحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال مشاركته، أن التحول نحو الرعاية الصحية المبنية على القيمة هو الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة للجميع، وأن تعزيز التعاون الدولي في قيادة أنظمة الرعاية الصحية الشاملة يفتح أفقًا جديدًا نحو نظم صحية أكثر كفاءة واستدامة.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التحول نحو الرعاية الصحية المبنية على القيمة الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة للجميع وتعزيز التعاون الدولي في قيادة أنظمة الرعاية الصحية الشاملة يفتح أفقًا جديدًا للمستقبل نحو نظم صحية أكثر كفاءة واستدامة.

واستعرض الدكتور السبكي، رحلة مصر نحو التغطية الصحية الشاملة من الإصلاح إلى التميز، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة في تعزيز نظام الرعاية الأولية وتطوير الخدمات العلاجية، والعمل بأحدث البروتوكولات الإكلينيكية، والتحول الرقمي للخدمات والحوكمة.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نجحنا في خفض التكاليف بنسبة تجاوزت 30% بتبنى نموذجًا مختلطًا لتمويل خدمات الرعاية الصحية ونجحنا في تطبيق مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة لتحسين تجربة المرضى وزيادة كفاءة وفعالية استخدام الموارد.

وأضاف السبكي: "نجحنا في خفض التكاليف بنسبة تجاوزت 30% من خلال تبني نموذج مختلط لتمويل خدمات الرعاية الصحية، ونجحنا في تطبيق مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة لتحسين تجربة المرضى وزيادة كفاءة وفعالية استخدام الموارد."

وأكد السبكي، اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية غير المسبوق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الرعاية الصحية المبنية على القيمة وفقًا لأهداف ورؤية مصر 2030.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، كمتحدث رئيسي في جلسة بعنوان "الاستراتيجيات نحو الكفاءة التشغيلية باستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي" ضمن المنتدى العالمي للاتحاد الدولي للمستشفيات. استعرض الدكتور التلواني تجربة مصر في استخدام هذه التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية في النظام الصحي، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية وتسريع الإجراءات وتعزيز دقة التشخيص والعلاج.

وأضاف التلواني: "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ليسا مجرد أدوات تقنية، بل هما محركان أساسيان لتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى وإدارة الموارد الصحية."

وتجدر الإشارة، إلى أن مشاركة هيئة الرعاية الصحية في المنتدى الدولي للمستشفيات يأتي ضمن مشاركة مصر في هذا الحدث البارز. ويشغل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عضوية مجلس محافظي الاتحاد الدولي للمستشفيات ممثلًا عن مصر وأفريقيا وإقليم شرق المتوسط. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الصحية العالمية الرائدة، مما يسهم في تحقيق الرؤية المصرية للارتقاء بمنظومة الصحة وتوفير رعاية صحية شاملة عالية الجودة.

ويُعتبر المؤتمر الدولي لاتحاد المستشفيات الحدث الأبرز عالميًا في مجال إدارة المستشفيات وتطوير خدمات الرعاية الصحية، حيث يجمع قادة وصناع قرار بارزين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك وزراء الصحة ورؤساء هيئات الصحة، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. تُعقد الدورة الحالية للمؤتمر في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وتوفر منصة متميزة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون الدولي في الرعاية الصحية.